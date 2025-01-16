شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتعافى في الأيام الأولى من 2025.. ومؤهلة لصعود أكبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط الخام في الأيام الأولى من عام 2025 بعد كشف الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات أوسع تستهدف الناقلات الروسية، مما أدى إلى تغير مسار أسعار الخام وآفاق مشرقة له في بداية العام الجديد، وفق ما قالته ريبيكا بابين المتداولة والمراقبة لأولى لأسواق الأسهم لدى شركة "سي آي بي سي برايفت ويلث" في نيويورك لموقع ريجزون.

أضافت بابين أن "هذا أثار مخاوف بين المشترين الهنود الذين كانوا المشترين الرئيسيين للبراميل الروسية"، مشيرة إلى إن نطاق العقوبات يبدو أكبر مما كان متوقعا في البداية". الطقس البارد وارتفاع النفط تابعت بابين "بالإضافة إلى ذلك، فإن الطقس البارد في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يعزز الطلب على وقود التدفئة وقد يؤدي إلى تقليص المعرض مع انخفاض درجات الحرارة واقترابها من التجمد ومن المرجح أن يؤدي اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 75 دولارًا في خام غرب تكساس الوسيط إلى تحفيز عمليات شراء منهجية من جانب الصناديق وهو ما يعزز الارتفاع في النفط".

اقرأ أيضاً: فاق التوقعات.. تراجع مخزون النفط الأمريكي سبب ارتفاع أسعار النفط من جانبه، قال بيل فارين برايس رئيس أبحاث الغاز في معهد "أكسفورد" لدراسات الطاقة عن سبب ارتفاع أسعار النفط، قال لريجزون إنه يعتقد أن ذلك "مزيج من الطلب على وقود الديزل ووقود الشتاء والاستجابة المستمرة لقرار أوبك بلس في أوائل ديسمبر بتمديد التخفيضات والمخاوف من أن ترامب في ولايته الثانية قد يعني فرض عقوبات جديدة على المنتجين".

ولفت تاماس فارجا المحلل في شركة "بي في إم أويل أسوشيتس" إلى سبب ارتفاع النفط وذكر " يرفع الطقس البارد في أوروبا والولايات المتحدة من توقعات ازدياد عمليات السحب من مخزونات الطاقة ".

اقرأ أيضاً: مع تباطؤ اقتصاد الصين.. أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط تأثير العقوبات الأمريكية وأضاف فارجا :"إن العقوبات الحالية والمخطط لها على روسيا وإيران تجبر الصين على البحث عن مصادر بديلة لإمدادات النفط الخام وهذا يساعد على ارتفاع خام برنت ويدعم خام غرب تكساس الوسيط ويجعل صادرات النفط الخام الأمريكية غير اقتصادية".

وقال محللون في شركة "أو دي دي أو"، أنهم يعتقدون أن ذلك يرجع إلى انخفاض الصادرات من روسيا وإيران مع احتمال انخفاض الفائض في عام 2025 عما كان متوقعًا في البداية". أسعار النفط في 2025 وفي تحليل للسوق، أشار سامر حسن كبير محللي السوق في "إكس دوت كوم" إلى أن أسعار النفط الخام تسير على الطريق الصحيح لتحقيق يوم ثان على التوالي من المكاسب.

وأكد حسن في التحليل أن خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفعا بأكثر من 2% "وبلغا أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر من العام الماضي. عوامل إيجابية تدعم النفط ووفق التحليلات فإن مكاسب أسعار النفط تأتي وسط دعم من مجموعة من العوامل الإيجابية، بما في ذلك توقعات الطقس والإعلانات المستمرة عن إجراءات لدعم الاقتصاد الصيني بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في قيود العرض من إيران وروسيا.

وفي تقرير صادر عن شركة "ستراتاس أدفايزرز"، كشفت الشركة أنه "بالنسبة للأسبوع الحالي"، تعتقد الشركة أن أسعار النفط "ستحصل على دفعة من استمرار الدعم من عوامل الأسبوع الماضي وكذلك من الطقس البارد المتوقع مما سيزيد الطلب على وقود التدفئة ولديه القدرة على التأثير على الإنتاج في المنبع". قوة الدولار وآفاق النفط وأضاف التقرير أن "بعض الضغوط الهبوطية ستأتي من قوة الدولار الأمريكي"، مشيرا إلى أن "مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي وأنهى الأسبوع عند 108.92 نقطكة عن الأسبوع السابق عند 108.13 وهو عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022 وارتفاعا من 100.42 في 22 سبتمبر2024". عقوبات بايدن على النفط الروسي تستهدف العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "غازبروم نفت" و"سورجوتنفت غاز" وأسطول السفن والتجار غير الشفافين.

وارتفعت أسعار النفط، بينما تراجعت الأسهم الأوروبية مع مخاوف المستثمرين من تقلص الإمدادات العالمية.

تهدف العقوبات، التي تركز على شركتي النفط الرئيسيتين غازبروم نفت وسورجوتنفت غاز وتجار النفط الغامضين و183 سفينة تابعة لأسطول الظل إلى تشديد الخناق على صادرات الطاقة الروسية وتقييد قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.5% إلى 77 دولارا للبرميل مسجلة أقوى جلسة لها في ثلاثة أشهر في حين ارتفع خام برنت بنسبة 2.9% إلى 79 دولارا في أواخر التعاملات الأوروبية.