فريتس يتبرع بجائزته في بطولة أستراليا لمساعدة ضحايا حرائق لوس أنجليس

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : سيتبرّع الأميركي تايلور فريتس المصنّف رابعا عالميا، بجائزته المالية البالغة 82 ألف دولار من فوزه في الدور الأول ضمن بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لمساعدة ضحايا الحرائق في لوس أنجليس، واصفا الدمار بأنه "جنوني".

تأهل فريتس الذي يعيش في كاليفورنيا، إلى الدور الثالث في ملبورن بفوزه على التشيلي كريستيان غارين 6 2 و6 1 و6 0.

وقال اللاعب البالغ 27 عاما "أريد فقط أن يبقى الجميع في أمان، ما يحدث أمر جنوني. سأتبرع بجائزتي للدور الأول لصالح صناديق الإغاثة من الحرائق في لوس أنجليس".

وأضاف "إنه أقل ما يمكنني فعله. جنوب كاليفورنيا هو موطني ولوس أنجليس كانت موطني لفترة طويلة".

وتابع "أنا أفعل فقط ما يمكنني فعله للمساعدة وأشجع أي شخص على المساعدة لأن الكثير من الأشخاص يحتاجون ذلك".

بدأت الحرائق القاتلة منذ أكثر من أسبوع، تغذيها رياح عاصفة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وتدمير مناطق واسعة من المدينة.

وأعربت كوكو غوف وماديسون كيز وجيسيكا بيغولا عن صدمتهن وأشدن برجال الإطفاء لجهودهم.

وتبرعت كيز التي كانت تعيش في لوس أنجليس سابقا، بمبلغ 20 ألف دولار لإدارة الإطفاء في المدينة "دعما لرجال الإطفاء الشجعان الذين يعملون بلا كلل لحماية المجتمع".

وشاركت بيغولا، مؤسِسة جمعية لإنقاذ الكلاب، طرق لمساعدة مئات الحيوانات التي نزحت بسبب الحرائق مع متابعيها عبر الإنترنت.