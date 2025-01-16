شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء آلاف الأشخاص بسبب ثوران بركان جبل إيبو في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

منطقة خطر

الدمام - شريف احمد - أكَّدت السلطات الإندونيسية، إجلاء آلاف الأشخاص بعد ثوران بركان جبل إيبو، الواقع على جزيرة هالماهيرا النائية في مقاطعة مالوكو الشمالية.وأصدرت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية -في بيان- اليوم، تنبيهًا على أعلى مستوى، مما دفع السلطات المحلية إلى دعوة السكان الذين يعيشون بالقرب من الموقع، البالغ عددهم 3 آلاف نسمة، إلى الإخلاء.وحتى صباح اليوم تم بالفعل إجلاء 517 من سكان القرية الأقرب إلى البركان، بينما من المتوقع أن يتبعهم السكان الآخرين بعد الظهر.بدوره قال المتحدث باسم الوكالة المحلية لإدارة الكوارث عرفان إدريس: "إن ملاجئ الإجلاء أعدتها الإدارة المحلية"، لافتًا إلى أنه تم دعوة السكان الذين يعيشون في أماكن قريبة والسياح على تجنب منطقة الحظر التي يتراوح طولها من خمسة إلى ستة كيلومترات حول قمة البركان وارتداء الكمامات في حالة سقوط الرماد.وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يقع على طول حزام النار في المحيط الهادئ، نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا، وتسارع النشاط البركاني لجبل إيبو، الواقع في جزيرة يعيش فيها نحو 700 ألف نسمة، منذ يونيو، بعد سلسلة من الزلازل.وقد ثار البركان تسع مرات منذ بداية عام 2025.