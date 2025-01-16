شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Call of Duty: Black Ops 6 اللعبة الأكثر تنزيلًا على PS5 لثلاثة أشهر على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحنا في يناير 2025 بالفعل، وعلى الرغم من أن موعد إطلاقها الأصلي لا يزال على بعد أشهر، إلا أن Call of Duty: Black Ops 6 تواصل تحطيم الأرقام القياسية والأرقام القياسية هنا وهناك.

وكشفت شركة Sony مؤخرًا عن قائمة الألعاب الأكثر تنزيلًا على PlayStation Store في ديسمبر 2024، حيث تصدرت لعبة Black Ops 6 مرة أخرى قائمة PS5 لأكثر الألعاب تنزيلًا في السوق الأمريكية، مما رفع السلسلة إلى ثلاثة أشهر متتالية منذ إطلاقها في أكتوبر.

كما احتلت لعبة Black Ops 6 المرتبة الثانية كأكثر لعبة تم تنزيلها على PS5 في سوق الاتحاد الأوروبي، بعد EA FC 25، والتي كانت معروضة بخصم لبعض الوقت، وفي كل من نوفمبر وأكتوبر (شهر إطلاق Black Ops 6)، احتلت لعبة التصويب الأولى الشهيرة من Activision المرتبة الأولى في كل من أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتعد لعبة Black Ops 6 أول لعبة Call of Duty تصل في اليوم الأول إلى Xbox Game Pass بعد استحواذ Microsoft على Activision Blizzard، كما حطمت العديد من الأرقام القياسية أيضًا لمعظم اللاعبين وأكبر عدد من الساعات التي تم لعبها وأكبر عدد من المباريات في أول 30 يومًا من أي لعبة Call of Duty.

وفي السوق الأمريكية، تسبب إطلاق Black Ops 6 في انخفاض الإنفاق على الألعاب في السوق الأمريكية في نوفمبر 2024.

وأرجع المحللون في Circana هذا الاتجاه إلى توفر اللعبة على Game Pass، والذي يتيح لك لعبها حتى مقابل 1 دولار فقط مع فترة تجريبية مدتها 14 يومًا على PC Game Pass، أصبحت اللعبة ثاني أكثر لعبة مبيعًا في الولايات المتحدة في ذلك الشهر ودفعت نموًا بنسبة 8٪ في اشتراكات الألعاب.