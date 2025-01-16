تكنولوجيا: إطلاق قريب لهاتف Xiaomi Mix Flip 2 بتصميم جديد وكاميرا محسّنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق Mix Flip 2، الهاتف القابل للطي الجديد الذي يُتوقع أن يبني على نجاح الجيل الأول. سيأتي الجهاز بمواصفات قوية، بما في ذلك معالج Snapdragon 8 Elite SoC، المستخدم في هواتف تقليدية مثل OnePlus 13 وRedMagic 10 Pro. ومع ذلك، تشير تسريبات حديثة إلى أن Mix Flip 2 قد يختلف بشكل ملحوظ عن سابقه.

وفقًا للتسريب من Digital Chat Station، سيحتوي الهاتف الجديد على كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما. ومع ذلك، لن تتضمن أي من الكاميرات عدسة تكبير من نوع المنظار، على الرغم من نجاح شاومي في تضمينها في الجيل الأول من Mix Flip.

هذا القرار قد يكون مقامرة بالنسبة للشركة، خاصة مع وجود منافسين مثل Galaxy Z Flip6 من سامسونج.

سيحتفظ Mix Flip 2 بشاشة ثانوية كبيرة نسبيًا، مع تغييرات تشمل تصميمًا منحنيًا على الجانبين، وهو تطور جديد في هذا الخط. سترافق الشاشة الثانوية شاشة رئيسية قابلة للطي بتقنية LTPO، بدقة 1.5K، وحجم يصل إلى 6.85 بوصة، مما يقترب من حجم الشاشة السابقة التي بلغت 6.86 بوصة.

ومن المتوقع أن يواصل الهاتف استخدام مستشعر بصمة الإصبع المدمج في زر الطاقة. ومع ذلك، قد يشهد الجيل الجديد بعض التضحيات، مثل فقدان ميزة الشحن اللاسلكي وتصنيف مقاومة الماء IPX8، مما قد يؤثر على جاذبية الهاتف للمستخدمين.

تُعد هذه الخطوة جريئة من شاومي، خصوصًا مع غياب عدسة المنظار التي كانت ميزة ملحوظة في الجيل الأول. ومع ذلك، تظل الشركة تراهن على تصميم محسّن ومواصفات متطورة لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف القابلة للطي.

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