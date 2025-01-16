شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة كليفلاند للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل كل من يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، فريدة محمد، أمينة عرفى، روان العربى وندى عباس، إلى الدور ربع النهائى ببطولة كليفلاند للاسكواش، أولى بطولات الملعب الزجاجى فى عام 2025، حيث تعد بطولة كليفلاند هى أول تحدٍ لأبطال اللعبة فى العام الجديد، والتى تقام فى الفترة بين 14 إلى 19 يناير الجارى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

ـ فوز يوسف إبراهيم على ناثان ليك بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 10-12, 11-9, 11-4, 11-5.

ـ فوز ندى عباس على سلمى الطيب بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 13-11.

ـ هزيمة يحيى النوساني أمام القطري عبد الله التميمي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 4-11, 8-11, 11-4, 11-9.

ـ فوز طارق مؤمن على الهندي فيلفان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-7, 11-8.

ـ فوز روان العربي على نور هيكل بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 9-11, 11-4, 11-7.

ـ فوز كريم عبد الجواد على بلاسز فاركاز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-0, 11-3, 11-5.

ـ هزيمة محمد أبو الغار أمام جريجور باركر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-7, 11-8.

ـ فوز أمينة عرفي على سارة جان بيري بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-2, 11-4.

ـ فوز فريدة محمد على كنزي أيمن بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 11-8.

وتصنف بطولة كليفلاند على أنها إحدى البطولات الفضية في تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشارك في البطولة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال هم: كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، يحيى النوساني.

و10 لاعبات في منافسات السيدات هن: روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، ملك خفاجي، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، نور هيكل.