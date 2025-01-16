شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إمام عاشور فى الكاحل تثير القلق فى الأهلى قبل موقعة أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

اشتكى إمام عاشور لاعب الأهلى من الإصابة فى الكاحل بعد مباراة الجونة أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ونشر إمام عاشور صورة قدمه وهي ملفوفة بالرباط الطبي عقب مباراة الجونة عقب خاصة ستوري عبر حسابه على موقع إنستجرام، ليثير القلق داخل الأهلي حول لحاقه بمبتاراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخضع إمام عاشور لكشف طبي على هامش مران الأهلي اليوم لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة أورلاندو أو تأكد غيابه عن مباراة السبت المقبل.

ويبدأ فريق الكرة بـ النادي الأهلي صباح اليوم الخميس، الاستعداد لمباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المُقرر لها السادسة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة الجونة التي أقيمت أمس بالجولة الثامنة لبطولة الدوري.

وبدأ كولر الاستعداد لمواجهة بطل جنوب أفريقيا والتي تكتسب أهميتها هامة لأنها ستُحدد أول وثاني المجموعة بعدما ضمن الفريقين التأهل للدور ربع النهائي للبطولة القارية في الجولة الماضية بعدما فاز الأهلي على استاد أبيدجان الإيفواري بملعب الأخير 3-1، كما فاز أورلاندو على شباب بلوزداد في جنوب أفريقيا بهدفين لهدف.