أستراليا المفتوحة: شفيونتيك إلى الدور الثالث بفوز ساحق وجابر تعاني من ضيق التنفس

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنّفة ثانية عالميا، الدور الثالث من بطولة أستراليا لكرة المضرب، اولى البطولات الأربع الكبرى، بفوز ساحق بمجموعتين على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا 6 0 و6 2.

واحتاجت البولندية البالغة 22 عاما والتي اوقفت لفترة بسبب فضيحة منشطات العام الماضي إلى ساعة فقط للتغلب على المصنّفة 49 عالميا التي بلغت الدور الثاني في احدى بطولات الغراند سلام للمرة الاولى في مسيرتها.

واضطرت شفيونتيك التي وصلت إلى الدور نصف النهائي في ملبورن عام 2022 وخسرت في الدور الثالث خلال نسخة العام الماضي، لمواجهة ظروف هوائية صعبة على ملعب رود لايفر أرينا أمام لاعبة لم يسبق لها أن تنافست ضدها.

وكسرت البولندية ارسال المباراة الاول لسرامكوفا التي لم تجد الاجوبة لدقة وقوة ضربات شفيونتيك الفائزة بنسبة 64 في المئة من النقاط على الارسال الاول للسلوفاكية في المجموعة الاولى التي دامت 27 دقيقة فقط، مقابل خسارتها 10 نقاط.

فازت سرامكوفا بأول ارسال لها في الشوط الثامن، وحصلت على تصفيق الجماهير. غير أن شفيونتيك تابعت احكام قبضتها لتحسم المجموعة الثانية فالمباراة لصالحها.

قالت شفيونتيك، المتوّجة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى "شعرت بأنني قوية للغاية اليوم وكانت مباراة فعّالة. أنا سعيدة لأنني حافظت على تركيزي".

وتعتمد البولندية نهجا مختلفا هذا العام مع البلجيكي فيم فيسيت "مدرب نجمات" كرة المضرب حيث عمل سابقا مع العديد من الفائزات في البطولات الأربع كبرى، اذ تستهدف الفوز بلقبها الأول في ملبورن.

انسحبت شفيونتيك من الجولة الآسيوية في أواخر العام الماضي بسبب "أمور شخصية" كما صرحت، ليتبيّن لاحقا أنها كانت موقوفة لمدة شهر لاختبار إيجابي لدواء القلب تريميتازيدين، رغم نفيها تعاطي المنشطات عن علم.

وضربت شفيونتيك موعدا في الدور الثالث مع البريطانية إيما رادوكانو (61) الفائزة على صديقتها الاميركية أماندا أنيسيموفا (35) 6 3 و7 5 في ساعة و54 دقيقة.

جابر تعاني وتعبر

وفازت التونسية أنس جابر على الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو 7 5 و6 3.

وقالت التونسية البالغة 30 عاما التي عانت من نوبة ربو إنها وجدت صعوبة في التنفس وكادت أن تنسحب من المباراة، علما انها تسعى للعودة إلى القمة بعد إصابة في كتفها العام الماضي هددت مسيرتها.

واحتاجت جابر المصنفة 39 إلى استراحة طبية للعلاج واستخدام جهاز الاستنشاق.

وتابعت "كنت أتنفس بصعوبة. عندما كنت أصغر سنا، تم تشخيصي بالربو"، مشددة على أنها ربما لم تكن لتستمر إذا خسرت المجموعة الأولى.

واردفت "كان من الصعب جدا أن ألعب بهذه الظروف. كان عليّ ألّا أخوض مبادلات طويلة. لست أفضل منافسة عندما أكون في هذه الحالة، لكنني اعتذرت في نهاية المباراة لأنني حقا لا أريد أن أتصرف بهذه الطريقة على الملعب".

وقالت جابر إنها لا تتحدث عادة عن مشكلة الربو التي تعاني منها.

واستطردت قائلة "سيتعين عليّ إدارة الأمور، كما تعلمون، كما نفعل دائما. أعتقد أنه سيتعين عليّ إيجاد طريقة للشعور بتحسن في اليومين المقبلين، وهو ما آمل في أن أفعله لأن هذا بدأ منذ يومين أو ثلاثة أيام. أشعر أن الأمر ساء لسبب ما.

وتخوض جابر مواجهة صعبة في الدور الثالث ضد الأميركية إيما نافارو الثامنة التي عانت للفوز على الصينية وانغ شيو المصنفة 108 بنتيجة 6 3 و3 6 و6 4.