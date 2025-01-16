الامارات | دواء جديد لعلاج العقم عند الرجال.. تحت الاختبار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت جامعة موسكو الحكومية اختبار دواء جديد لعلاج العقم عند الرجال.

وأفادت الخدمة الصحافية للجامعة، في بيان أورده موقع «روسيا اليوم»، بأن العيادة الجامعية في معهد موسكو للأبحاث العلمية بدأت تحضير المشاركين في الدراسة السريرية للدواء «ميديريغ»، الذي يعالج أشكالاً حادة من العقم عند الرجال، ولم تكن لديهم أي بدائل علاجية، وهذا الدواء قد يمنح الأمل للعديد من الأسر التي تحلم بالإنجاب.

وأضاف البيان أنه سيتم اختبار دواء «ميديريغ»، بصفته مستخلصاً من خلايا ميزنشيمية سِدوية بشرية، بمشاركة مرضى يعانون أنواعاً من العقم، وستسمح الدراسة السريرية في مرحلتيها الأولى والثانية، وقد حصلت على موافقة من وزارة الصحة، بتحليل فاعلية هذا الدواء، ويمكن للرجال الذين تراوح أعمارهم بين 21 و60 عاماً المشاركة في الدراسة.