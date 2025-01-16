شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب مصر المقبل بدون وديات استعدادا لأثيوبيا وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرم ضيق الوقت الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن من خوض مباريات ودية في المعسكر المقبل المقرر انطلاقه يوم 17 مارس المقبل استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة أمام إثيوبيا وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتى إثيوبيا وسيراليون فى الفترة من 17 حتى 25 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الأولى بالتصفيات المونديالية.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتى.

وخاض منتخب مصر 4 مواجهات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نجح في تحقيق الفوز خلال 3، وكان التعادل حاضرا في مواجهة وحيدة، ويتصدر الفراعنة حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادلا وحيدا.

كما تصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 برصيد 14 نقطة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في مواجهتين، ولم يتلقَ أي خسارة خلال تصفيات أمم إفريقيا.