الامارات | شاب أمريكي يطعن والده خمسين طعنة .. بالخطأ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

وجهت اتهامات لرجل من ولاية ميسوري بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بعد أن سلم نفسه للسلطات لقيامه بطعن والده "عن طريق الخطأ" 50 مرة، وفقًا لشكوى جنائية قدمتها إدارة شرطة مانشستر .

وتواصلت مجلة "نيوزويك" مع إدارة شرطة مانشستر عبر البريد الإلكتروني للتعليق، وعلمت أنه وفقًا للشكوى التي قدمتها إدارة شرطة مانشستر، دخل جيفري جودي، 41 عامًا، إلى مكتب عمدة مقاطعة جيفرسون في 18 ديسمبر للاعتراف بجريمته، وأخبر الضباط أن والده كان فاقدًا للوعي وينزف في المطبخ.

وذكرت الشكوى أن "جودي أبلغ أن والده كان فاقدًا للوعي في المطبخ وأنه كان ينزف من وجهه وظهره وأنه استخدم أسلحة ويديه لضرب والده". وأجرى الضباط فحصًا في مسكن الأب حيث وجدوا الضحية مستلقيًا على وجهه مع ما وصفوه بـ "مناطق متعددة من الصدمات وجروح الطعن". وتم العثور على سكين مطبخ، يُعتقد أنها أداة القتل، في سلة المهملات على بعد حوالي مترين من الجثة. وعندما أبلغت الشرطة جودي بنتائجها، قال الرجل أنه "قتل شخصًا عن طريق الخطأ"، حسبما جاء في الشكوى.

وكشف تشريح الجثة أن الأب تعرض للطعن حوالي 50 مرة وأصيب بإصابات متعددة، بما في ذلك كسور العظام وعلامات الخنق وصدمات القوة الغاشمة في الرأس والوجه والظهر.

ولم تذكر أوراق التحقيق سبب الجريمة وخلفياتها، أو وضع الرجل النفسي.