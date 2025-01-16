شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي ينفي ويحذر من رسالة مزورة موجهة إلى مجلس القيادة الرئاسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داول بعض المواقع رسالة مزورة بدعوى انها صادرة عن محافظ البنك المركزي موجهة إلى مجلس القيادة الرئاسي. الرسالة تأتي في اطار الحرب الشاملة التي تشنها اجهزة استخبارات المليشيا الحوثية الارهابية للإضرار بالاقتصاد

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