شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف عن تواريخ أبرز المناسبات المنتظرة في الفترة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير في المناخ عبدالله المسند مجموعة من التواريخ الهامة المنتظرة خلال الفترة المقبلة ،مشيرا إلى أن اليوم الخميس هو اليوم الثاني من نوء النعائم .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على موقع إكس :

‏-بقي على العقارب 25 يومًا

‏-بقي على نهاية الفصل الثاني 35 يومًا

‏-بقي على يوم التأسيس 38 يومًا

‏-بقي على إجازة الشتاء 39 يومًا

‏-بقي على رمضان 43 يومًا

‏-بقي على الحميمين 64 يومًا

‏-بقي على إجازة عيد الفطر 64 يومًا

‏-بقي على الربيع 64 يومًا

‏-بقي على الذراعين 90 يومًا

‏-بقي على إجازة عيد الأضحى 134 يومًا

‏-بقي على الحج 140 يومًا

‏-بقي على فصل الصيف 156 يومًا

‏-بقي على إجازة الصيف 161 يومًا

‏-بقي على نهاية السنة الهجرية 161 يومًا.