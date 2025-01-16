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المسند يكشف عن تواريخ أبرز المناسبات المنتظرة في الفترة القادمة

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المسند يكشف عن تواريخ أبرز المناسبات المنتظرة في الفترة القادمة

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الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير في المناخ عبدالله المسند مجموعة من التواريخ الهامة المنتظرة خلال الفترة المقبلة ،مشيرا إلى أن اليوم الخميس هو اليوم الثاني من نوء النعائم .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على موقع إكس :

‏-بقي على العقارب 25 يومًا
‏-بقي على نهاية الفصل الثاني 35 يومًا
‏-بقي على يوم التأسيس 38 يومًا
‏-بقي على إجازة الشتاء 39 يومًا
‏-بقي على رمضان 43 يومًا
‏-بقي على الحميمين 64 يومًا
‏-بقي على إجازة عيد الفطر 64 يومًا
‏-بقي على الربيع 64 يومًا
‏-بقي على الذراعين 90 يومًا
‏-بقي على إجازة عيد الأضحى 134 يومًا
‏-بقي على الحج 140 يومًا
‏-بقي على فصل الصيف 156 يومًا
‏-بقي على إجازة الصيف 161 يومًا
‏-بقي على نهاية السنة الهجرية 161 يومًا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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