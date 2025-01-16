شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف عن تواريخ أبرز المناسبات المنتظرة في الفترة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير في المناخ عبدالله المسند مجموعة من التواريخ الهامة المنتظرة خلال الفترة المقبلة ،مشيرا إلى أن اليوم الخميس هو اليوم الثاني من نوء النعائم .
وقال المسند عبر حسابه الرسمي على موقع إكس :
-بقي على العقارب 25 يومًا
-بقي على نهاية الفصل الثاني 35 يومًا
-بقي على يوم التأسيس 38 يومًا
-بقي على إجازة الشتاء 39 يومًا
-بقي على رمضان 43 يومًا
-بقي على الحميمين 64 يومًا
-بقي على إجازة عيد الفطر 64 يومًا
-بقي على الربيع 64 يومًا
-بقي على الذراعين 90 يومًا
-بقي على إجازة عيد الأضحى 134 يومًا
-بقي على الحج 140 يومًا
-بقي على فصل الصيف 156 يومًا
-بقي على إجازة الصيف 161 يومًا
-بقي على نهاية السنة الهجرية 161 يومًا.