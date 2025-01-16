شكرا لمتابعة خبر عن بن قاسم يبدع في تحضير كيكة مستوحاه من محطة سار للمركز المالي بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدع الشيف بن قاسم في تحضير كيكة مستوحاه من محطة سار للمركز المالي بالرياض، وجهّز قطعة فنية مذهلة تجمع بين التفاصيل المعمارية والجمال اللذيذ.

وشارك بن قاسم مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو خلال تحضيره للكيك الذي أصبح ترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أبدع به ليظهر قطعة فنية معمارية مغمورة بالجمال .

وعلّق بن قاسم على الصور الذي قام بمشاركتها، قائلاً:” كل طبقة تحكي قصة وكل تفصيلة تعكس حبنا للإتقان، وهذه مشاركتنا في إنطلاقة قطار الرياض.”

ولقت الكيك المذهلة تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الرواد مع الشيف بحفاوة، مؤكدين على ابداعه في تصميمها الفريد من نوعه والذي ظهر كأنه تصميم حقيقي وليس كيك لذيذ .

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