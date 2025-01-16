 مي عز الدين تهنئ ياسمين عبد العزيز بيوم ميلادها وتتذكر نصيحتها 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 11:54 صباحاً - حرصت الفنانة مي عز الدين على تهنئة صديقتها الفنانة ياسمين عبد العزيز بيوم ميلادها الذي تحتفل به الأخيرة اليوم الخميس الموافق 16 يناير.

واختارت مي عز الدين في تهنئتها لـ ياسمين عبد العزيز بيوم ميلادها، مجموعة جمل وعبارات كشفت من خلالها عن مدى حبها الشديد لها، ولعل النقطة البارزة في هذه التهنئة هي تذكر "مي" نصيحة "ياسمين" بضرورة الانخراط سريعاً في أجواء العمل حتى تتخطى المراحل الصعبة التي مرت بها عقب وفاة والدتها.

مي عز الدين توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز في يوم ميلادها

ونشرت مي عزالدين صورة لـ ياسمين عبد العزيز عبر خاصية " الستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "انستغرام " ومكتوب عليها .." كل سنة وانتي ناجحة ومنورة كل سنة وانتي قوية وروحك نضيفة كل سنة وانتي جدعة وبميت راجل كل سنة وانتي قمر من جوه ومن بره كل سنة وانتي ربنا حافظك يا ست البنات أنا سمعت نصيحتك وده اللي قواني انزل واشتغل ربنا يطبطب على قلبك زي ماطبطبتي عليا مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة امي بحبك".

سكرين شوت من ستوري مي عز الدين التابع لحسابها على انستغرام

يمكنكم قراءة ..أول ظهور رسمي لمي عز الدين بعد رحيل والدتها

مي عز الدين وياسمين عبد العزيز حاضرتان في دراما رمضان 2025

وتتواجد النجمة مي عز الدين في الموسم الدرامي الرمضاني المنتظر من خلال مشاركتها في مسلسل "الحب كله" الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، وتظهر خلال أحداثه بشخصية سيدة متزوجة من تاجر أدوات منزلية، ولديها ابن منه، ويتم الطلاق بينهما وتبدأ معاناتها بعد ذلك.

وتعود مي عز الدين إلى دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن منافسات العام الماضي، حيث كان آخر تواجد لها خلال مسلسل "سوق الكانتو" الذي قدمته بمشاركة الفنان أمير كرارة والفنان فتحي عبد الوهاب، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي وتم عرضه في شهر رمضان من عام 2023.

وعلى غرار "مي" تتواجد أيضاً الفنانة ياسمين عبد العزيز في المارثون الرمضاني من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي ، ويشارك في بطولة المسلسل كل من كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».