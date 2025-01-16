ميغان ماركل تدعم المتضررات من حرائق الغابات بالملابس ومستحضرات التجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 11:54 صباحاً - مواصلة لجهودها في دعم متضرري حرائق الغابات، قامت ميغان ماركل دوقة ساسكس، بزيارة متواضعة أمس، لمجموعة إغاثة جديدة تعمل على استعادة الشعور بالحياة الطبيعية للمراهقات المتضررات من حريق إيتون، وهي واحدة من سلسلة حرائق الغابات التي دمرت منطقة لوس أنجلوس.

ميغان ماركل تقدم يد العون لمتضرري حرائق الغابات

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وفي زيارتها للفتيات المتضررات، أحضرت ميغان معها ملابس جديدة ومنتجات تجميل وغداء للمتطوعين، كما تفاعلت بشكل مباشر مع العائلات أثناء زيارتها، حيث ساعدت الفتيات في مشاركة المحادثات والتعبير عن مشاعرهن واحتياجاتهن.

كما شوهدت دوقة ساسكس في مقطع فيديو شاركته المجموعة على إنستغرام في 15 يناير، والذي أظهر متطوعين يعملون في مستودع مليء بالمنتجات، وتم عرض لقطات لميغان وهي تجري محادثة مع شخص ما على انفراد، حيث كانت ترتدي قبعة بيسبول سوداء، وتحمل حقائب ضخمة مليئة بالمساعدات.

وقد أعلنت ميغان ماركل، البالغة من العُمر 43 عامًا، هي والأمير هاري، 41 عامًا، يوم 13 يناير 2025، دعمها الكامل لمجموعة Altadena Teen Girls Fire Recovery ، وهي منظمة يساهم فيها دوق ودوقة ساسكس من خلال مؤسستهما Archewell Foundation.

وتم إطلاق Altadena Teen Girls Fire Recovery على يد أفيري كولفرت، البالغة من العمر 14 عامًا من باسادينا، الأسبوع الماضي، لجمع منتجات التجميل وأدوات العناية بالشعر والملابس وغيرها من المستلزمات الشخصية للفتيات المراهقات النازحات أو المتضررات من حريق إيتون، حسبما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

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تأجيل عرض مسلسل ميغان ماركل لهذا الموعد

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مع استمرار اندلاع حرائق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا- موطن ميغان ماركل- قررت دوقة ساسكس تأجيل عرض مسلسلها الذي جاء بعنوان: مع الحب، ميغان With Love, Meghan، حيث كان من المقرر عرضه يوم 15 يناير، لتقرر عرضه يوم 4 مارس.

وجاء هذا القرار بناءً على طلب ميغان، وبدعمٍ كامل من Netflix، بسبب الكارثة التي تواجهها لوس أنجلوس، قالت ميغان في بيان يوم الأحد 12 يناير: "أنا ممتنة لشركائي في Netflix لدعمي في تأخير الإطلاق، حيث نركز على احتياجات المتضررين من حرائق الغابات في ولايتي كاليفورنيا".

دعم الأمير هاري وميغان ماركل المواطنين المتضررين في الحرائق



قدم الأمير هاري وميغان ماركل دعمهما ومساعدتهما للمُتضررين من حرائق الغابات في لوس أنجلوس، حيث فتح الزوجان منزلهما للأصدقاء والأحباء الذين قد تم إجبارهم على الإخلاء.

وبالإضافة إلى مساعدة أحبائهما، يعمل كل من الزوجين الملكيين مع مؤسسة "Archewell" الخاصة بهما لتحديد أكثر الطرق لدعم المجتمع خلال هذه الأزمة، كما تبحث المؤسسة أيضاً عن فرص تطوعية للمساعدة في التعافي من مشاكل الصحة النفسية لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية، كما يتم تسهيل جهود التعافي على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم التبرعات من خلال المؤسسة لجهود الإغاثة.

كما تعمل أيضاً العائلة مع مطعم تابع للشيف خوسيه أندريس، وهو شريك قديم لمؤسسة Archewell الخيرية التابعة للأمير هاري وميغان لتقديم المزيد من جهود الإغاثة، كما تبرع هاري وميغان أيضاً بالإمدادات الأساسية، بالإضافة إلى الملابس ومستلزمات الأطفال.

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