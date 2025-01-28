الأمير الحسين والأميرة رجوة يلتقيان الأمير عبد المتين وزوجته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2025 02:50 مساءً - أثناء وجوده في المملكة المتحدة وبعد مقابلته مع ولي العهد البريطاني الأمير ويليام أمس، التقى ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة، بالأمير عبد المتين من بروناي وزوجته الأميرة أنيشا روزنا.

الأمير الحسين يعلق على لقائه بالأمير عبد المتين

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وقد شارك الأمير الحسين صورة من هذا اللقاء، حيث ظهر في الصورة بجانب زوجته الأميرة رجوة الحسين، التي وقفت بجانبها الأميرة أنيشا روزنا ثم الأمير عبد المتين. وأرفق الأمير الحسين في تعليقه على الصورة التالي: "مع الصديقين العزيزين الأمير عبدالمتين والأميرة أنيشا روزنا".

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بينما أعاد الأمير عبد المتين مشاركة نفس الصورة عبر حسابه على إنستغرام وأرفق معها هذا التعليق: "كان من الرائع رؤية أصدقائنا الأعزاء، ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة".

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الأمير ويليام يستقبل ولي عهد الأردن الأمير الحسين في وندسور

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توجه ولي عهد الأردنللمملكة البريطانية في زيارة خاصة، التقى خلالها يوم أمس الإثنين 27 يناير بنظيره البريطاني ولي العهد الأمير ويليام الذي استقبله في قصر وندسور. وركز اللقاء على استكشاف سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والتأكيد على العلاقات العميقة والدائمة بين البلدين.

وقد شارك الأمير الحسين ثلاث صور من لقائه الأمير ويليام وأرفقهم بتعليق جاء فيه: "مع صديقي العزيز سمو الأمير ويليام، أمير ويلز، في قصر ويندسور اليوم"، بينما شارك الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز فيديو من استقبال أمير ويلز للأمير الحسين، وجاء في التعليق: "الترحيب بولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني في ويندسور هذا الصباج".

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