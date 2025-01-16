الخليج اليوم .. أمير الكويت يزور بريطانيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

زار أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في دمفريس هاوس بمقاطعة آيرشاير الأسكتلندية في المملكة المتحدة، وذلك تلبية للدعوة الموجهة لأمير البلاد.

وتبادل الشيخ مشعل مع الملك تشارلز، الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات التاريخية والوطيدة الراسخة بين دولة الكويت وبريطانيا، والتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في الصعد كافة.

وتعد هذه الزيارة الأولى لأمير البلاد إلى بريطانيا منذ توليه مقاليد الحكم في 20 ديسمبر عام 2023 خلفا لسمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد.

واعتبرت صحف كويتية أن زيارة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى بريطانيا تلبية لدعوة شخصية من ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الملك تشارلز الثالث، مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات التاريخية الوثيقة الممتدة بين البلدين 125 عاماً.