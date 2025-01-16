سيف علي خان يتعرض لـ 6 طعنات.. وكارينا كابور تصدر بيانًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 11:54 صباحاً - استيقظ محبو عالم بوليوود صباح اليوم على خبر مؤلم، وهو تعرّض الممثل الهندي الشهير سيف علي خان لحادث عنيف، حيث هجم أحد الأشخاص المجهولين على منزله القاطن في حي مومباي الراقي، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بغرض السرقة، وعندما تصدى له خان، هجم السارق عليه، وطعنه 6 طعنات، من بينهم 2 عميقتان، وفر هاربًا، ونقل خان على الفور إلى مستشفى ليلافاتي.

خروج علي سيف خان من مرحلة الخطر

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رغم قوة الطعنات التي تلقاها سيف علي خان، البالغ من العُمر، 54 عامًا، وإحداهما قريبة من العمود الفقري، إلا أن مدير المستشفى التي تم نقله لها، د. نيراج أوتاماني، أكد أن حالته مستقرة، وأوصى بإجراء عملية جراحية له.

ومنذ دقائق أصدر فريق علي خان بيانًا رسميًا يطمئن الجمهور، وجاء كالتالي: "سيف علي خان خرج من الجراحة وخرج من مرحلة الخطر. وهو حاليًا في مرحلة التعافي والأطباء يراقبون تقدمه. وجميع أفراد الأسرة بخير والشرطة تحقق في الحادث".

وتابع البيان: "نود أن نشكر الدكتور نيراج أوتاماني، والدكتور نيتين دانج، والدكتورة لينا جاين والفريق في مستشفى ليلافاتي".

كارينا كابور تصدر بيانًا بشأن زوجها

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وأصدرت نجمة بوليوود كارينا كابور، بياناً رسمياً تعليقًا على الحادث المأساوي: "كانت هناك محاولة سرقة في منزلنا الليلة الماضية. أصيب سيف بجروح في ذراعه ويخضع حالياً لعملية جراحية، بينما باقي أفراد العائلة بخير".

وأضافت: "نشكر الجميع على اهتمامهم ودعمهم ونأمل أن يتم احترام خصوصيتنا في هذه الأوقات العصيبة".

وطالبت من وسائل الإعلام الصبر وعدم إصدار أي تكهنات.

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سيف علي خان وإجراء عملية جراحية في يناير 2024

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يبدو أن نجم بوليوودموعود مع شهر يناير بالأحداث الصحية الأليمة، فقد أجرى في يناير 2024 عملية جراحية في عضلة ثلاثية الرؤوس Triceps muscles بعد تفاقم إصابة قديمة حدثت أثناء أداء تسلسل حركة لفيلمه الأخير. وبحسب ما ورد دخل الممثل إلى مستشفى كوكيلابين بمومباي.

وفي حديثه عن حالته الصحية، قال سيف علي خان عن مهنة التمثيل بعد الجراحة دون تحديد طبيعة الإصابة: "هذه الإصابة والجراحة التي تلتها هي جزء من البلاء الذي نعانيه مما نقوم به. أنا سعيد جداً بوجودي بين أيدٍ جراحية مذهلة وأشكر الجمهور على حبهم واهتمامهم".

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