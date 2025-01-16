الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي ونظيره التايلاندي يرأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي - التايلاندي



الرياض - كتب موسى القحطاني - ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية مملكة تايلاند ماريس سانجيامبونجسا، في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - التايلاندي.

ويأتي انعقاد الاجتماع الأول، تجسيداً لتقدم العلاقات بين حكومتي السعودية وتايلاند، ومن منطلق تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين، وتماشياً مع الأهداف المشتركة لإنشاء مجلس التنسيق السعودي - التايلاندي المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بينهما من خلال المجلس ولجانه المنبثقة في عدة مجالات، ومنها السياسية، والأمنية والدفاعية، والطاقة، والاقتصاد، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والسياحة، وغيرها من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.



واستعرض رئيسا الاجتماع العلاقات الثنائية بين الجانبين، وأيدا أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، كما عبرا عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان، والتي انبثق عنها أكثر من 70 مبادرة مشتركة في العديد من المجالات، مؤكدين أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه، والتنسيق الدائم بينهما للإسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي بين البلدين، وأن يتم تنفيذ التوصيات والمبادرات من قبل رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس - كلاً فيما يخصه - في الجانبين بدعم ومساندة الأمانة العامة للمجلس، كما أعربا عن تطلعهما لعقد الاجتماع الثاني للمجلس في السعودية.



وفي ختام الاجتماع وقع وزير الخارجية السعودي ووزير خارجية مملكة تايلاند على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - التايلاندي.

عقب الاجتماع وقع الجانبان على برنامج للتعاون المشترك بين وزارة الخارجية ممثلة بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ووزارة الخارجية التايلاندية ممثلة في معهد ديفاونجس فاروباكارن للشؤون الخارجية، وقعها من الجانب السعودي وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومن الجانب التايلاندي السفير ملحق وعميد معهد ديفاونجس فاروباكارن السيد فوبادي لا-أورنجيرن.