الخليج اليوم .. ترحيب خليجي باتفاق غزة



الرياض - كتب موسى القحطاني - رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بخطوة اتفاق إعلان وقف النار في غزة، الذي جرى الإعلان عنه ويدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

إلى ذلك، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إننا نأمل أن يستعيد هذا الاتفاق، الأمن والسلام في قطاع غزة ويساعد في وصول المساعدات الإنسانية إلى سكانها، ويعيد النازحين إلى ديارهم، بعد 15 شهراً من الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع، وأدت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ودور العبادة، وتدهور الأوضاع الإنسانية على نحو غير مسبوق.

وأشاد البديوي بالجهود التي بذلتها دولة قطر، وأميركا، ومصر، وعملهم الدؤوب مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق، كما ذكر.

وجدد البديوي التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين.