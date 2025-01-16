تكنولوجيا: زيادة كبيرة في حجم بطاريات هواتف iPhone 17 Air و Galaxy S25 Slim حسب تسريب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يصبح جهاز iPhone 17 Air الأحدث في سلسلة آيفون خلال عام 2025، حيث يُعتقد أنه سيقدم تجربة جديدة من حيث التصميم والنحافة.

ووفقًا للتسريبات، قد يكون 17 Air بمثابة نظير لجهاز iPad Pro 13 (M4)، المعروف بنحافته الملحوظة، حيث يصل سُمكه المتوقع إلى ما بين 5.0 و6.9 ملم. يُرجّح أن يكون هذا النطاق مخصصًا لاستيعاب بروز الكاميرا الخلفية.

أما على الجانب الآخر، يبدو أن سامسونج تخطط لإطلاق Galaxy S25 Slim، والذي يُتوقع أن يشارك 17 Air في مواصفات نحيفة مشابهة. ومع أن هذه الأبعاد تجعل الأجهزة رائدة في فئتها، إلا أنها تُبرز تحديًا كبيرًا في مجال البطاريات.

وفقًا لتسريبات Digital Chat Station، فإن iPhone 17 Air وGalaxy S25 Slim قد يأتيان ببطاريات تتراوح سعتها بين 3000 و4000 مللي أمبير فقط.

هذه المواصفات قد تبدو متواضعة مقارنة بالاتجاه السائد في تطوير بطاريات أكبر للهواتف الذكية، لكنها تبدو كخيار ضروري لضمان التحكم في الحرارة ودعم الأداء.

من المتوقع أن يظهر 17 Air لأول مرة بشريحة Apple A19، تمامًا مثل نظرائه الأكثر سُمكًا. وبالمثل، قد تضطر سامسونج إلى تقديم Galaxy S25 Slim بتسويات مشابهة لدعمه منصة Snapdragon 8 Elite، والتي ستستخدم أيضًا في إصدار Ultra من نفس السلسلة.

ومن المفارقات أن تصميم هذه الهواتف النحيفة قد يُلهم اتجاهاً جديداً في سوق الهواتف الذكية، حيث يمكن أن تشهد الفئة المتوسطة تطوراً كبيراً من خلال تقديم أجهزة نحيفة تدعم بطاريات تصل إلى 5000 مللي أمبير بفضل تقنيات متقدمة، مثل الكربون والسيليكون، ومعالجات أقل استهلاكًا للطاقة.

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