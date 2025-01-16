شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مفاجئ لأسعار الصرف اليوم.. آخر تحديث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في كل من صنعاء وعدن ومأرب، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية: عدن الدولار: الشراء: 2177 | البيع: 2194 السعودي: الشراء: 569 | البيع: 573 مأرب: الدولار: الشراء: 2178 | البيع: 2195 السعودي: الشراء: 570 | البيع: 574 صنعاء: الدولار: الشراء: 537 | البيع: 542 السعودي: الشراء:140.5 | البيع: 141.5

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