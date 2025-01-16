30 طاهياً وطاهية سعوديين يشاركون في تجهيز إعاشة الحجاج 

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وقال معاجيني خلال مؤتمر الحج 2025 الذي أختتم أعماله اليوم في جدة، إن هذه المبادرة تأتي لبناء قدرات وطنية متميزة في مجال طهي وتغذية الحشود، وتمكين الشباب السعودي وإطلاق طاقاتهم الإبداعية في تقديم أطباق مبتكرة تجمع بين الأصالة والحداثة، إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الغذائية المقدمة للحجاج، بما يتماشى مع تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، والمساهمة في إثراء تجربة الحاج وتقديم طبق يتمازج مع النكهة السعودية الفريدة بنكهة عالمية متميزة.
وأشار معاجيني إلى أن "طهاة الحج" يساهم في تعزيز الهوية الوطنية من خلال إبراز الأطباق السعودية، وكذلك الإسهام في بناء اقتصاد مستدام من خلال تطوير الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل نوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات.
ولفت معاجيني إلى أن المبادرة تتضمن 3 مسارات هي التدريب والتأهيل، والتحدي والابتكار، والدعم والتمكين، مشيراً إلى أنه سيتم استقطاب أهم الطهاة العالميين المتخصصين في تغذية الحشود، مما يُعزز من كفاءة البرامج التدريبية ويضمن تحقيق أعلى المعايير العالمية في إعداد الطهاة وتغذية الحشود.
وبين أن "طهاة الحج" سيمكنهم التعامل مع اختلاف خصائص المطابخ للحجاج، مع التركيز على تقديم ثقافة المطبخ السعودي للحج بطرق إبداعية وآمنة من ناحية سلامة الغذاء.
وأبان معاجيني أنه تم تنظيم مسابقة، شهدت مشاركة أكثر من 200 طاهي وطاهية سعوديين وتم إخضاعهم لمقابلات شخصية وتجارب عملية من قبل لجنة التحكيم المكونة من صفوة الطهاة على مستوى الوطن العربي، حيث نجح 30 طاهياً وطاهية سعوديين من الفوز وتم تكريم الخمسة الأوائل في معرض إكسبو الحج .
وأضاف: سيكون هؤلاء الطهاة مشاركين في تقديم إعاشة الحجاج في موسم حج 1446 هـ، لمختلف قارات العالم.
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