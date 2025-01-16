شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ترمب: الرئيس المنتخب يدرس خيارات «الحفاظ» على «تيك توك» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �رح مايك والتز، النائب عن ولاية فلوريدا الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمنصب مستشار الأمن القومي، في مقابلة، أمس (الأربعاء)، بأن الرئيس المنتخب يدرس خيارات «الحفاظ» على منصة «تيك توك». أدلى والتز بهذا التعليق عندما سأله المذيع بريت باير في قناة «فوكس نيوز» عن تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» يفيد بأن ترمب يدرس إصدار أمر تنفيذي لتعليق تطبيق قانون فيدرالي قد يؤدي إلى حظر المنصة الشهيرة على مستوى البلاد بحلول يوم الأحد، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. واستمعت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، إلى مرافعات شفهية في طعن قانوني قدمته «تيك توك» وشركتها الأم الصينية «بايت دانس» ومستخدمو التطبيق ضد القانون. ويبدو أن القضاة يميلون إلى تأييد القانون الذي يلزم «بايت دانس» ببيع «تيك توك» لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر في إحدى أكبر أسواقها. وقال والتز: «إذا أصدرت المحكمة العليا قراراً لصالح القانون، فالرئيس ترمب واضح للغاية: أولاً، (تيك توك) منصة رائعة يستخدمها العديد من الأميركيين وكانت مفيدة لحملته ولإيصال رسالته. ولكن ثانياً، سيعمل على حماية بياناتهم». وأضاف: «ترمب صانع صفقات. لا أريد أن أستبق الأوامر التنفيذية لدينا، ولكننا سنخلق هذا الفضاء لوضع تلك الصفقة موضع التنفيذ».

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