مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته الجديدة الـ46

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 11:54 صباحاً - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي عن موعد دورته القادمة الـ46 لتقام ما بين 12-21 نوفمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية، ويأتي ذلك بعد شهرين من انتهاء الدورة الـ 45 التي أقيمت في الفترة من من 13 إلى 22 نوفمبر، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم. تضمنت الفعاليات عرض أكثر من 190 فيلمًا من 70 دولة.

صرح الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان في بيان صحفي قائلًا: "مع الإعلان عن دورتنا المقبلة، ندرك حجم الجهد المطلوب لمواجهة تحدياتها وتحقيق النجاح الذي نسعى إليه، مع الاستفادة من الدروس التي تعلمناها في السابق. نحن على يقين بأن هذه الدورة ستضيف بصمة مميزة إلى تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أشعر بحماس كبير، خاصة أننا بدأنا التحضير لها منذ اليوم التالي لاختتام الدورة السابقة".

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وكانت الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما "الأوسكار" أعلنت عن إدراج ثلاثة أفلام عُرضت في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن القائمة القصيرة لجائزة أفضل فيلم دولي، والأفلام هي: "من المسافة صفر" من فلسطين، "ما زلت هنا" من البرازيل، و"داهومي" من السنغال.

أعرب رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلا: "إن إدراج هذه الأفلام في القائمة القصيرة لـ الأوسكار ليس مجرد تكريم لصناعها، بل هو تأكيد على أن السينما جسر يربط بين الثقافات ويُعلي من قيم الإنسانية. مهرجان القاهرة كان وما زال منصة لإطلاق هذه الإبداعات، مما يثبت أن السينما المصرية في قلب المشهد الفني العالمي."

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فيلم "من المسافة صفر" (فلسطين) هو عمل سينمائي فريد يجمع 22 فيلمًا قصيرًا أُنتجت في غزة، توثق الحياة اليومية والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون. حصل المشروع على ثلاث جوائز في المهرجان مقدمة من شركة مصر العالمية (يوسف شاهين)، مما يعكس التقدير الكبير لهذا العمل الجماعي.

يحكي فيلم "ما زلت هنا" (البرازيل) عن أم تجبر على إعادة اكتشاف نفسها عندما تتعرض حياة عائلتها للانهيار بسبب أعمال عنف خلال القبضة المتزايدة للديكتاتورية في البرازيل عام 1971. حاز الفيلم على إعجاب النقاد خلال عرضه في مهرجان القاهرة، حيث تم تقدير الأداء القوي والإخراج المتميز.

وفيلم "داهومي" (السنغال) هو عن رحلة 26 كنزًا ملكيًا نُهب من مملكة داهومي وعُرض في باريس، والآن يتم إعادتها إلى بنين. تميز الفيلم بسرد قوي وإخراج مبدع، مما أهّله للفوز بجائزة أفضل فيلم أفريقي في المهرجان مقدمة من مؤسسة "أفريكا نو فيلتر".

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