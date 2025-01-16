الخليج اليوم .. الحوثي يخطف طلاباً في إب.. احتجوا على إقالة مدير مدرستهم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اختطف الحوثيون عدداً من الطلاب في محافظة إب وسط اليمن، وفق مصادر محلية. في التفاصيل، خطف الحوثيون عدداً من طلاب "الميثاق" في مديرية فرع العُدين غرب إب، على خلفية رفضهم إقالة مدير المدرسة، وتعيين مدير جديد من الموالين لهم.

وأوضحت المصادر أن سلطات الحوثيين عينت شخصاً يدعى مهران الأهدل من خارج المدرسة لا يملك أي مؤهل علمي، بعد إقالتها المدير الحالي محمد سيف، الأمر الذي قوبل برفض من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

استنكار شعبي

فيما تداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو للطلاب المحتجين وهم يرفعون لافتات ترفض القرار.

بينما قدمت حملة حوثية لتفريق التظاهرة، واختطفت عدداً من الطلاب، في مشهد أثار استنكاراً شعبياً واسعاً.

يشار إلى أن الطلاب الذين اعتقلهم الحوثيين هم عبد الرحمن سيف، جلال حمود، قصي محمد محمد، أكرم عنان، رضوان مقبل، زاهر أمين أحمد، حسب المصادر.