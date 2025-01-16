الخليج اليوم .. أمير قطر: نأمل إنهاء العدوان في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعرب أمير دولة قطر، الشيخ تميم عن أمله في أن يعزز إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أمير دولة قطر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":" نأمل أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدء مرحلة جديدة لا يتم فيها تهميش هذه القضية العادلة، والعمل الجاد على حلها حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية. الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي، ونشكر جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية على جهودهما المقدرة".

إلى ذلك، أعلن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الأربعاء أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين، يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي "يسرّ دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة لوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين".