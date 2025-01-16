شكرا لمتابعة خبر عن مُعلم رياضيات يبتكر طريقة مبسطة لحفظ جدول الضرب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم معلم الرياضيات أحمد الزهراني، طريقة مبتكرة لحفظ جدول الضرب للأرقام التي تزيد عن 5، مستعينًا باستخدام أصابع اليد كأداة مساعدة لتسهيل العملية الحسابية .

وأوضح “الزهراني” في مقطع فيديو متداول أن الطريقة تعتمد على اعتبار كل إصبع مرفوع يمثل قيمة 10، بينما يتم ضرب الأصابع غير المرفوعة لحساب الجزء المتبقي من العملية.

وقدم مثال لحساب ناتج ضرب 6 × 7، رفع إصبعًا في يد واحدة واثنين في اليد الأخرى، ما يمثل 30 (3 أصابع مرفوعة × 10)، ثم ضرب الأصابع غير المرفوعة (4 × 3) ليحصل على 12، بجمع الناتجين (30 + 12)، يصل إلى الإجابة الصحيحة وهي 42 وهو الناتج الصحيح للعملية الحسابية.