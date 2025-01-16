تكنولوجيا: نمو سوق الهواتف الذكية في 2024 مع حفاظ أبل وسامسونج على الصدارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أنهى سوق الهواتف الذكية عام 2024 على أداء إيجابي، وفقًا لتقرير أولي من مؤسسة البيانات الدولية (IDC). ولقد أظهر الربع الرابع من العام أداءً مميزًا، حيث شهد زيادة في الشحنات للربع السادس على التوالي، مع شحن 331.7 مليون هاتف ذكي خلال هذه الفترة، بارتفاع بلغ 2.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

حافظت كل من أبل وسامسونج على الصدارة في السوق، رغم تسجيل انخفاض طفيف في الشحنات مقارنة بالربع الأخير من عام 2023. في المقابل، نجحت شاومي في الاستحواذ على المركز الثالث، مع تقليص الفجوة مع سامسونج بشكل ملحوظ.

وشهد المركز الرابع تعادلاً بين شركتي ترانشن وڤيڤو، حيث كانت الأرقام قريبة جدًا لدرجة أن IDC لم تتمكن من تحديد فائز واضح. ومع ذلك، تفوقت شركة ڤيڤو بأكبر معدل نمو على الرسم البياني، حيث ارتفعت شحناتها بنسبة 12.7%، في حين تراجعت أرقام ترانشن بشكل طفيف.

أما على مستوى العام بأكمله، فقد ظلت الصورة العامة مستقرة إلى حد كبير، مع احتفاظ أبل وسامسونج بالمراكز الأولى، رغم تسجيلهما نتائج أقل مقارنة بعام 2023. وحققت شاومي عامًا قويًا في المركز الثالث، مع أداء مميز يعزز موقعها في السوق.

وعلى الرغم من الأداء المتواضع في الربع الأخير، نجحت ترانشن في تسجيل نمو ثابت خلال عام 2024، مواكبةً لشاومي. ومع ذلك، لا تزال ترانشن بحاجة إلى جهود كبيرة لتضييق الفجوة مع منافسيها من حيث إجمالي الأرقام. ومن المثير للاهتمام أن IDC أشارت إلى وجود شركة أوبو في المركز الرابع بالتساوي مع ترانشن، بدلاً من ڤيڤو.

فيما يخص الأجهزة القابلة للطي، أوضح أنتوني سكارسيلا، مدير أبحاث أجهزة العملاء في IDC، أن العديد من البائعين بدأوا في تقليص استثمارات البحث والتطوير في هذا المجال، حيث ظل اهتمام المستهلكين ثابتًا.

وبدلاً من ذلك، تحوّل التركيز نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصةً في الأجهزة الرائدة، مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بتقنيات GenAI.

أما عن التوقعات لعام 2025، عبّرت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث الأولى لأجهزة العملاء العالمية في IDC، عن تفاؤلها بشأن استمرار النمو. لكنها حذرت من حالة عدم اليقين التي تسببها التهديدات المحتملة بفرض تعريفات جمركية جديدة من الإدارة الأمريكية. ورغم تأثيرها المحدود حتى الآن، دفعت هذه التهديدات بعض اللاعبين في السوق إلى اتخاذ تدابير احترازية للتخفيف من المخاطر.

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