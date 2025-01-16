شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ لعيار 21 فى سعر الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس بحوالي 20 جنيها في الصاغة الآن، على خلفية صعود الذهب العالمي فوق 2700 دولار.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 2703 دولارات للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2696 دولار للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 2702 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 0.7% ليتمكن السعر من اختراق خط الاتجاه الهابط قصير الأجل الأمر الذي ساعد السعر على التداول فوق المستوى 2700 دولار للأونصة خلال جلسة اليوم.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30440 جنيها.



