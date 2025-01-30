شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إنماء للتمويل بقيمة 92.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة إنماء للتمويل، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 6.1 مليون سهم بقيمة 92.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة توب توين للاستثمار العقاري بحجم تداول 250 ألف سهم بقيمة 52.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة ليدنج بلوكس للمقاولات العامة بحجم تداول 509.5 ألف سهم بقيمة 5.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 6.9 مليون سهم بقيمة 168.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 58 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.227 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 120.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.13%، والعرب على 4.46%، واستحوذت المؤسسات على 17.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 66.5 مليون جنيه، 800.2 ألف جنيه، 72.1 مليون جنيه 33.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.6 مليون جنيه، 162.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 29891 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 37202 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13150 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 11733 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3177 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 10187 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة.