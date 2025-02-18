شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة تطوير مصانع السبائك الحديدية بأسوان لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مصانع السبائك الحديدية بأسوان برئاسة المهندس عيد مهلل ، الرئيس التنفيذي آلعضو المنتدب ، لتدشين فرن جديد يساهم في مضاعفة الصادرات للخارج من السبائك المتنوعة.

وتفقد مهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العآم المصانع ومكان تدشين الفرن الجديد ، حيث استمع إلى شرح مفصل حول سير العمل والعملية الإنتاجية، كما تفقد الموقع المخصص للمشروع الجديد والخاص بإنشاء فرن لإنتاج السبائك الحديدية بطاقة إنتاجية 15 ألف طن/ سنة.



وفق وزارة قطاع الأعمال العام فإن إنشاء فرن جديد لإنتاج السبائك بطاقة 15 ألف طن، يحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 30% من سبيكة الفيروسيليكون / السيليكو منجنيز، كما ان التوسع في صناعة السبائك الحديدية التي تدخل في العديد من الصناعات الهامة، من خلال تطوير وتحديث الأفران وتعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين الجودة وإنتاج سبائك حديدية جديدة، في إطار السياسة العامة للدولة نحو دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات، لافتاً إلى أن تحقيق التنمية في قطاع الصناعات المعدنية يأتي ضمن أولويات استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تقوية الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.

و تصدر شركة السبائك الحديدية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام غبار سليكيا سنويا ينحو 150 مليون جنيه بعد ان كان يتطاير في الهواء من نواتج تصنيع السبائك دون استفادة وكشفت مصادر ل" الخليج 365 " ان اليابان تحصل على 50% من غبار السليكيا بعقد يمتد 5 سنوات ، لافتة ان غبار السليكا له استخدامات عديدة لعل من ابرزها تدعيم الخرسانة وتقويتها وتحسين خواصها . وحول استخدامات غبار السيليكا محليا فادت المصادر ان شركة السبائك الحديدية بقيادة المهندس عيد مهلل ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،توفره للعديد من المشروعات العملاقة في مصر منها مشروع انفاق قناة السويس ومترو الانفاق بدلا من الاستيراد من الخارج ،علاوة على توفيره للقطار السريع وميناء السخن وغيره من المشروعات الكبيرة . اشارت المصادر انه كان يتم استيراد نحو 7 الاف طن سنويا من غبار السيليكا بالعملة الصعبة وحاليا توفره محليا شركة السبائك الحديدية في اسوان . غبار السيلكا ، السبائك الحديدة ، تصدير غبار السيليكا لليابان ، وزارة قطاع الاعمال ، عيد مهلل

مؤخرا عقد المهندس محمد شيمي اجتماعا بمسؤولي الشركة استعرض خلاله مؤشرات الأداء وخطة العمل، ونتائج الأعمال المحققة خلال الفترة الماضية، ومدى الالتزام بتنفيذ عمرات الأفران والحالة الفنية لها وتوافر الخامات اللازمة وقطع الغيار و برامج الصيانة وفقا لتوقيتاتها المحددة، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات السوق المحلية والطلبات التصديرية، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور محمود نصر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسبائك الحديدية، والمهندس عيد مهلل العضو المنتدب التنفيذي للشركة.



تابع المهندس محمد شيمي مستجدات مشروعات التطوير داخل الشركة، . كما قام المهندس محمد شيمي بزيارة مركز التدريب، والتقى قيادات وعمال الشركة في إطار الحرص على التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. وأعرب الوزير عن تقديره للجهود التي يبذلها العاملون، مؤكداً أن تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم لتنمية مهارات العاملين ضمن أولويات العمل. واختتم الوزير زيارته للشركة المصرية للسبائك الحديدية بتفقد مركز المعلومات لمتابعة تطور مشروع تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP لتحسين وميكنة نظم العمل تماشياً مع رؤية الدولة واستراتيجية مصر 2030. يشار إلى أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تأسست عام 1976، ولديها أربعة أفران تعمل في مجال إنتاج وتسويق الفيروسيليكون وغبار السيليكا وغيرها من السبائك الحديدية ومنتجات الاختزال الكهربائية. وتعتبر من أكبر المراكز الصناعية لإنتاج سبائك الفيروسيليكون في الشرق الأوسط، والذي يستخدم في صناعات الحديد والصلب.