مطوفي حجاج الدول العربية تدشن فرع للعمرة .. وخدمات "الحج المباشر"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت) فرع خاص للعمرة يحمل مسمى ( رواد أشرقت ) لتنضم لكيانات أشرقت ( إكرام الضيف ) و ( رحلات ومنافع).

ويأتي هذا التدشين خلال مشاركتها كشريك إستراتيجي في النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض إكسبو الحج 2025 الذي نظمته وزارة الحج والعمرة في مركز جدة سوبر دوم خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2025، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد معاجيني و نائبه الأستاذ موفق خوج، والرئيس التنفيذي المهندس محمد بادغيش وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين لإكرام ورحلات.

وأطلقت أشرقت خدمات الحج المباشر B2C عبر ذراعها "إكرام الضيف" للأفراد عبر الموقع الرسمي و "نسك" لتسهل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما شهد جناح أشرقت خلال "مؤتمر ومعرض الحج" الإعلان عن الفائزين بمبادرة " طهاة الحج " التي تعرف بـ "مسابقة تغذية ثون" بمشاركة أكثر من 200 طاهي وطاهية سعودية، إذ تم إخضاعهم لمقابلات شخصية وتجارب عملية من جانب لجنة التحكيم المكونة من صفوة الطهاة على مستوى الوطن العربي ، حيث نجح 30 طاهياً وطاهية سعوديين من الفوز وسيكونوا مشاركين في تقديم إعاشة الحجاج في موسم حج 1446 هـ.

وأطلقت "أشرقت" في المعرض أنظمة تقنية لإدارة الحشود في المشاعر المقدسة، تسهم في تحسين تفويج الحجاج وضمان سلامتهم في المواقع الحيوية مثل الجمرات والمسجد الحرام.

كما دشن مطوفي حجاج الدول العربية عدد خاص لمجلة النسك وعودتها بحلة جديدة ونسخة إلكترونية بمشاركة أكبر الكتاب والجهات المشاركة في موسم الحج، واعتمدت على لغة الإنجازات، موثقة بالأرقام والإحصائيات.

وفي ذات السياق، دشن "بودكاست أشرقت" بلقاءات خاصة مع عدد من زوراء الدول الإسلامية والمشاركين في مبادرات أشرقت .

من جهة أخرى أعلنت" أشرقت" عن حصولها على شهادة الأيزو 22301 (إدارة استمرارية الأعمال)، مما يعزز استدامتها وموثوقيتها في تقديم الخدمات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت) الأستاذ محمد معاجيني على أهمية المشاركة في المؤتمر والمعرض كشريك إستراتيجي بهدف إبراز خدماتها المبتكرة والمبادرات النوعية التي تضمن تحسين تجربة الحجاج، ورفع كفاءة العمل لتسهيل رحلتهم الإيمانية في المشاعر المقدسة.

وشدد معاجيني على أهمية إطلاقهم لفرع شركة العمرة لتعزيز تكامل خدمات الحج والعمرة، وتقدم حلولًا متكاملة تشمل الحجز الإلكتروني، تنظيم البرامج الدينية والسياحية، وإدارة الخدمات باستخدام تقنيات حديثة تضمن راحة الزوار وسهولة الوصول للخدمات.

وأشار معاجيني إلى أن تدشين خدمات الحج المباشر من خلال خدمة رقمية متطورة سيتيح تواصلًا مباشرًا مع الحجاج، تقديم الدعم الفوري، وإدارة الشكاوى والإرشاد الرقمي، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان تجربة حج مريحة وسلسة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن مبادرة "طهاة الحج" يعتبر برنامج مبتكر لتحسين خدمات التغذية لضيوف الرحمن، وشملت تنظيم "مسابقة تغذية ثون"، التي تجمع طهاة عالميين ومحليين لتقديم وجبات صحية مبتكرة تلبي احتياجات الحجاج من مختلف الثقافات.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) المهندس محمد بادغيش أنهم يشاركون بجناح يُعد الأكبر في المعرض، ويعكس شعارها لهذا العام المتمثل في "التحول الرقمي لكامل العمليات".

وقال بادغيش: تم إبرام شراكة استراتيجية مع إحدى أكبر شركات التقنية العالمية لتطوير نظام متكامل يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للحجاج، ورفع كفاءة العمليات باستخدام أحدث الحلول الرقمية.

وأضاف بادغيش: أن الجناح تضمن العديد من ورش العمل التخصصية الموجهة لبعثات الحج والعاملين على خدمة ضيوف الرحمن، بمشاركة بعثات الحج المختلفة، تهدف إلى تعزيز مهارات العاملين وتبادل الخبرات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وبين في حديثه أن الجناح شهد توقيع عقود جديدة مع مكاتب شؤون الحجاج من مختلف دول العالم، لتقديم خدمات شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات الحجاج في الموسم القادم، بجانب شراكات تقنية واستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لتطوير حلول رقمية مبتكرة لتحسين تجربة الحجاج.

وأفاد بادغيش أن "أشرقت" تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية التي تُغطي جميع مراحل رحلة الحاج، بدءًا من التخطيط وحتى أداء المناسك.