شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 16-1-2025 يتراجع بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الجنيه الاسترليني فى منتصف تعاملات اليوم الخميس 16-1- 2025، فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري، وسجل فى البنك المركزى 61.55 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 61.38 جنيه للشراء، 61.79 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

61.55 جنيه للشراء.

61.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

61.38 جنيه للشراء.

61.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

61.41 جنيه للشراء.

61.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

61.32 جنيه للشراء.

61.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.44 جنيه للشراء.

61.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.38 جنيه للشراء.

61.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

61.54 جنيه للشراء.

61.85 جنيه للبيع.



