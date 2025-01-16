تكنولوجيا: هاتف Nubia Flip 2 يأتي بشاشة خارجية أكبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Nubia Flip 2 على الإنترنت بهدوء بعد شهرين من إدراجه المفاجئ في قاعدة بيانات TENAA. يتميز هذا الهاتف القابل للطي بتحسينات بارزة، أبرزها شاشة غطاء أكبر، مقاومة محسنة للماء، ومعالج جديد من ميدياتك. أعلنت شركة ZTE، المالكة للعلامة التجارية Nubia، عن إطلاق الهاتف في اليابان، مع بدء المبيعات المقرر الأسبوع المقبل.

يحتوي Nubia Flip 2 على شاشة AMOLED قابلة للطي بحجم 6.9 بوصات في الداخل، بدقة +Full HD، وتتضمن ثقبًا لكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. أما ماسح البصمة، فلا يوجد تحت الشاشة، بل تم دمجه مع مفتاح التشغيل على الجانب.

في الخلف، يأتي الهاتف بكاميرتين مصطفتين عموديًا؛ الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. أما شاشة الغطاء، فتم تكبير حجمها لتصل إلى 3 بوصات بدقة 682 × 422 بكسل.

تدعم هذه الشاشة عرض الإشعارات السريعة وبعض وظائف التطبيقات، لكن الشركة لم توضح بعد التطبيقات التي ستكون متوافقة مع الشاشة الصغيرة.

زُود الهاتف بمعالج Dimensity 7300X من ميدياتك، المصمم خصيصًا للهواتف القابلة للطي ذات الشاشتين. يأتي Nubia Flip 2 بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 14.

يحمل الهاتف بطارية بسعة 4300 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع PD 3.0. وفقًا للشركة، يمكن شحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 55 دقيقة فقط. كما يتمتع الجهاز بمقاومة الماء بمعيار IPX2 ضد رذاذ الماء، ومعيار IP4X للحماية من الأجسام الصلبة الصغيرة.

يقدم Nubia Flip 2 ميزات متعددة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من بينها مساعد شخصي متكامل يدعم التطبيقات الشائعة في اليابان، مثل Line. كما تتضمن إحدى الميزات الذكية إمكانية الرد التلقائي عندما لا يكون الهاتف في متناول المستخدم.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود، الأبيض، والأزرق، بسعر 64,080 ين ياباني (حوالي 410 دولارات). ومن المقرر بدء المبيعات في اليابان يوم 23 يناير.

المصدر