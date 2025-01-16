ألعاب وأنشطة فعالة للتعامل مع الأطفال مفرطي النشاط

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 08:53 صباحاً - معظم الأطفال ممتلئون بالطاقة وهذه علامة رائعة. عند مقارنتها بالبالغين، ستجد أن الأطفال، وخاصة الصغار منهم، نادراً ما يجلسون ويرغبون في اللعب طوال الوقت. النشاط رائع لنمو طفلك وتطوره ويجب تشجيعه. فالطاقة الزائدة لدى الطفل واحدة من صور الاضطرابات السلوكية عند الطفل التي تحتاج إلى تدخل فوري من الاختصاصيين، ولا يمكن التأكد منها إلا في عمر الثالثة تقريبًا، وتبلغ ذروتها في سن المدرسة، ومن المهم أيضاً تحديد ما إذا كان طفلك يعاني من فرط النشاط، كما يلفت نظرك إليها الأطباء والمتخصصون.

علامات فرط النشاط عند الأطفال

كثرة الحركة والقلق والتململ وقلة التركيز وشرود الذهن وعدم القدرة أعلى توطيد صداقات ولا الجلوس طويلًا في مكان واحد.

عدم القدرة على الجلوس أو الاسترخاء إلا بمصاحبة اهتزاز الجزء السفلي من جسمه أو القفز بمجرد الجلوس.

عدم القدرة على التركيز حتى لدقائق قليلة. التحدث بصوت عالٍ وبكثرة مع الشرود بالكلام وإطلاق الصرخات المفاجئة.

عدم القدرة على النوم بسهولة والتقلب كثيرًا في أثنائه.

العدوانية الواضحة عند الطفل في حركاته وسرعة انفعاله واندفاعه دون هدف محدد.

سرعة التحول من نشاط إلى نشاط آخر، وكأنه محرك يعمل دون توقف.

التأخر في النمو اللغوي أحيانًا.

الشعور بالغضب والإحباط لأتفه الأسباب مع تدني مستوى الثقة بالنفس.

عدم القدرة على إتمام المهام التي يقوم بها أيّاً كان نوعها، فتراه مثلًا يبدأ الواجبات المدرسيّة، ثمّ يتركها، ويقوم بعمل آخر.





ألعاب للأطفال مفرطي النشاط

فرط النشاط مرتبط بالدماغ. وتجدر الإشارة إلى أن الطفل مفرط النشاط ليس "فتى سيئاً" أو "فتاة سيئة". إنهم يحتاجون فقط إلى مزيد من الاهتمام والصبر، لمساعدتهم على الاستقرار وتوجيه طاقتهم وعملية التفكير بالطريقة والاتجاه الصحيحين.

هناك بعض الألعاب والأنشطة الممتعة للأطفال والمثيرة التي يمكنك أن تجعلي طفلك يشارك فيها لمساعدته على التركيز بشكل أفضل، والتعلم والنمو كشخص سعيد وواثق من نفسه.

كاراتيه لتوجيه الطاقة

كاراتيه لتوجيه الطاقة



يمكن أن يساعد تعلم طفلك لحركات الكاراتيه على توجيه طاقته. كما أنه يحسن قوة تركيزه ويهدئ عقله. بصرف النظر عن الكاراتيه، يمكنك أيضاً تجربة أي أنشطة فنون قتالية أخرى.

تشير الدراسات إلى أن فنون الدفاع عن النفس، يمكن أن تقوي الشبكات العصبية في الدماغ وتمكن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من ممارسة ضبط النفس. كما أنه سيحسن ثقة طفلك ويعزز التنسيق بين العقل والجسم.

والمثير بالأمر أن هذه اللعبة ترفع من التفوّق الدراسي للطفل بحيثُ تزيد قدراتهُ العقلية. وتُعدّ الكاراتيه وسيلة جيدة للتخلّص من التوتر والإحباط وتجعل، كما الأشخاص سعيدين بحيثُ يصدر الأندورفين هرمون السعادة والذي يعود على اللاعبين بالسعادة والفرح. تُنمّي مهارات الدفاع عن النفس وتقوّي شخصية الفرد.

الرياضة في الهواء الطلق للنشاط

الرياضة في الهواء الطلق للنشاط



تُعد ممارسة الرياضة في الهواء الطلق كل يوم، طريقة صحية لمساعدة طفلك المفرط النشاط على الاستفادة من طاقته وتوجيهها بطريقة منتجة. يمكنه اختيار أي رياضة نشطة، مثل كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة الريشة. ستعمل الرياضات الجماعية أيضاً على تحسين مهاراته الاجتماعية وتعليمه القيم الأساسية حول روح الفريق والروح الرياضية والمنافسة.

إذا لم تكن هناك مجموعة من الأطفال للعب معهم أو إذا كنت مشغولاً أيضاً، يمكنك المساعدة في غرس عادة الجري كل يوم. إنها طريقة رائعة لتصفية الذهن وتحسين القدرة على التحمل وممارسة بعض التمارين الرياضية الرائعة.

يساعد اللعب والتعلم والاستمتاع في الخارج على تحسين الرفاهية والمرونة، وزيادة الصحة من خلال النشاط البدني، ويوفر للأطفال الفرصة لتطوير تقدير مدى الحياة للعالم الطبيعي، وله تأثير إيجابي على التحصيل التعليمي. وقد حلل الباحثون تمارين رياضية مثل المشي، ركوب الدراجة الهوائية، ركوب القوارب الشراعية وركوب الخيل، كأفضل رياضات في الهواء الطلق.

موسيقى لتهدئة العقل

موسيقى لتهدئة العقل



لا يمكنك دائماً إبقاؤهم في حالة تأهب للرياضة، سيحتاج إلى غرس الشعور بالاستقرار. وتُعد الموسيقى أداة رائعة لتهدئة عقل طفلك ومساعدته على الاسترخاء، خاصة بعد مجهود مثل ما بعد المدرسة. امنحه الوقت لاستكشاف الأغاني المختلفة واختيار ما يحلو له. إذا كان أكثر انجذاباً نحو الموسيقى، يمكنك أيضاً تشجيعه على تعلم كيفية العزف على آلة موسيقية أو المشاركة مع مجموعة مدرسية.

غالبًا ما يتأرجح الأطفال ويرقصون عندما يسمعون الموسيقى ، وهذا يساعد على تحسين مهاراتهم الحركية. بنفس الطريقة، يساعدهم الغناء مع الموسيقى على تقوية أحبالهم الصوتية وبناء صوتهم الغنائي. التعرض للموسيقى يساعد في نمو الطفل. وهو يدعم العملية بعدد لا يحصى من الطرق.



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السباحة للتحكم

يساعد على إطلاق الطاقة الزائدة وتحسين التركيز وتقليل الاندفاع



السباحة تمرين رائع للأطفال مفرطي النشاط. تساعد على إطلاق الطاقة الزائدة وتحسين التركيز وتقليل الاندفاع والأرق لديهم، ويمكن أن تعزز أيضاً تقدير طفلك لذاته.

حقيقة مثيرة للاهتمام، تم تشخيص السباح الشهير والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية مايكل فيلبس بأنه مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في سن التاسعة. لقد كان فتى مؤذياً لايستطيع التركيز على أي شيء في المدرسة. ساعده تعلم السباحة على تهدئة عقله والشعور بالسيطرة لأول مرة.

الرياضات الفردية توفر ديناميكية التدريب حيث يكون التعليم فرديًا. من الأسهل كثيرًا على الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه التركيز إذا كان هناك عدد أقل من عوامل التشتيت وكان التدريب موجهًا إليهم على وجه التحديد. إذا كانوا يمارسون رياضة يتم فيها توجيه التدريب بشكل أكبر إلى الفريق ككل، فقد يواجه الرياضي المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في الانتباه.

ألعاب العقل من أجل الاستقرار

ألعاب العقل من أجل الاستقرار



إن تعليم الطفل المفرط النشاط الجلوس واللعب بعقله قد يتطلب بعض الجهد. ومع ذلك، فإن القيام بذلك يستحق كل هذا الجهد. يمكنك منحه ألغاز الصور المقطوعة أو ممارسة الألعاب معه، مثل الشطرنج والذاكرة والخربشة، ستعمل هذه الألعاب على تحسين مهارات التفكير لدى طفلك وتقوي تركيزه، من خلال الممارسة المنتظمة والاستمتاع بالألعاب، ولاحقاً ستلاحظين تحسناً في مدى انتباه طفلك ومهارات حل المشكلات.

لعبة الألغاز من أهم العاب التركيز والذاكرة تساهم بشكل كبير في تحفيز الخلايا المسؤولة عن الذاكرة.

واعلمي إن كان طفلك يحل الألغاز فهذا ليس مقياسًا لمقدرات ذكاء الإنسان، حتى الحفظ ليس مقاسًا لذكاء الإنسان، لأن الحفظ ليس أعلى المراتب المعرفية عند الإنسان.



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