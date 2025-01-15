شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2025 العديد من الأخبار الهامة على رأسها فوز الأهلى على الجونة بهدفين نظيفين ويستعيد صدارة جدول الدورى، بينما فاز بيراميدز بثلاثية على غزل المحلة، كما نجح منتخبنا الوطنى لكرة اليد فى تحقيق أولى انتصاراته بكأس العالم على الأرجنتين.

الأهلي يهزم الجونة بثنائية إمام عاشور ويستعيد صدارة الدورى

حقق فريق الأهلي الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري، أحرز إمام عاشور هدفي المباراة.

منتخب اليد يهزم الأرجنتين 39-25 فى ضربة بداية بطولة العالم

فاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 39-25 فى إطار ضربة بداية الفراعنة فى بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل .

على زين أفضل لاعب فى مباراة مصر والأرجنتين ببطولة العالم لليد

حصل على زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز الفراعنة على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 39-25 فى إطار ضربة بداية الفراعنة فى بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

قندوسى بعد رحيله نهائيا إلى سيراميكا : شكرا جمهور الأهلى العظيم "فيديو"

وجه الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الاهلى السابق وسيراميكا الحالي رسالة الى جمهور الفريق الأحمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: قائلا: "شكرا جمهور الاهلى العظيم".

مودرن سبورت يضم على فوزى وأحمد يوسف من إنبى لتدعيم صفوفه في يناير

كشف مصدر في نادي إنبي أن مسئولي نادى مودرن سبورت نجحوا في الحصول على خدمات الثنائى على فوزى وأحمد يوسف لاعبو فريق إنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مسار يوجه الشكر لأحمد رمضان ويعلن عن المدير الفني الجديد السبت

وجه مجلس إدارة FC مسار الشكر لأحمد رمضان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم للسيدات

بيراميدز يفوز على غزل المحلة 3 - 0 ويتصدر الدوري مؤقتًا

فاز فريق بيراميدز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 17 يتصدر بهم جدول الدوري من 8 مباريات

تعرف على موعد انتظام مصطفى العش في تدريبات الأهلي بعد ضمه من زد

ينتظم مصطفى العش مدافع زد والمنضم حديثا إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في تدريبات فريقه فور الإعلان عن الصفقة من قبل ناديه الجديد