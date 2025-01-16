شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجوب احترام الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار في غزة وضرورة التوصل إلى حل سياسي.
واشار ماكرون في تصريح له، الى انه "بعد خمسة عشر شهرا من المعاناة غير المبررة، ارتياح هائل لسكان غزة، وأمل للرهائن وعائلاتهم"، معربا عن تضامنه مع الفرنسيين - الإسرائيليين الاسرى لدى حركة حماس: عوفر كالديرون وأوهاد يحالومي.
وشدّد ماكرون على أن "الاتفاق يجب أن يحترم. ويجب الإفراج عن الاسرى وإغاثة سكان غزة. يجب التوصل إلى حل سياسي".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون دعا للتوصل إلى حل سياسي: لا بد من احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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