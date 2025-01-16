ماكرون دعا للتوصل إلى حل سياسي: لا بد من احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجوب احترام الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار في غزة وضرورة التوصل إلى حل سياسي.

واشار ماكرون في تصريح له، الى انه "بعد خمسة عشر شهرا من المعاناة غير المبررة، ارتياح هائل لسكان غزة، وأمل للرهائن وعائلاتهم"، معربا عن تضامنه مع الفرنسيين - الإسرائيليين الاسرى لدى حركة حماس: عوفر كالديرون وأوهاد يحالومي.

وشدّد ماكرون على أن "الاتفاق يجب أن يحترم. ويجب الإفراج عن الاسرى وإغاثة سكان غزة. يجب التوصل إلى حل سياسي".