أردوغان رحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة: تركيا ستواصل الوقوف مع شعب غزة ودعمه بكل الوسائل

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بJ"اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، آملاً أن "يفتح الباب أمام السلام والاستقرار الدائمين للفلسطينيين والمنطقة". ولفت أردوغان، الى أن "تركيا ستواصل الوقوف مع شعب غزة ودعمه بكل الوسائل".

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