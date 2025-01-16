مفوض الأونروا يدعو إلى ادخال المساعدات لغزة بسرعة وبدون عراقيل وبلا انقطاع

دعا مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" فيليب لازاريني إلى إدخال المساعدات بسرعة وبدون عراقيل وبلا انقطاع إلى قطاع غزة بعد الإعلان عن هدنة لإنهاء أكثر من 15 شهرا من الحرب.
واشار لازاريني في تصريح له، الى "إن ما نحتاج إليه هو إدخال المساعدات الإنسانية بسرعة وبدون عراقيل وبلا انقطاع، لتخفيف المعاناة الهائلة الناجمة عن هذه الحرب".
ورحب لازاريني بالاتفاق الذي ينبغي أن "يوفر الراحة لأهل غزة الذين هم بأمس الحاجة إليها ويتيح الإفراج عن الاسرى في القطاع".
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