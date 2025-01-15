شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأربعاء، 15 يناير 2025 09:15 ص
ينهى الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غد الخميس ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري.
ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن جروس قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.
حقق الزمالك فوزاً بهدفين دون رد على الاتحاد السكندري فى أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري.
وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود في دوري nile
ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري
يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود فى الرابعة عصر غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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