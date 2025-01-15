تكنولوجيا: Motorola Razr الجديد يظهر لمنافسة هواتف سامسونج القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت مؤخرًا مؤشرات على الإنترنت تشير إلى أن موتورولا تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الهواتف القابلة للطي. كانت الشركة قد كشفت في بداية الصيف الماضي عن طرازين مميزين، هما Razr 50 وRazr 50 Ultra، في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى Razr 2024 وRazr 2024 Plus في أمريكا الشمالية، حيث بدأ الأخير بسعر 999.99 دولارًا على أمازون.

في الوقت الحالي، يبدو أن موتورولا تركز على تحديث سلسلة Moto G، بعد أن أطلقت اليوم إصدارات جديدة من Moto G وMoto G Power.

ومع ذلك، فإن ظهور جهاز برقم الموديل XT2551 في قاعدة بيانات مكتب المعايير الهندية يُعد دليلاً قويًا على أن هاتفًا جديدًا قابلًا للطي قيد التطوير. ورغم عدم توفر أي تفاصيل إضافية حول هذا الجهاز أو رقمه التجاري في الصورة المسربة، إلا أن الترقب مستمر.

يمكن الاستنتاج أن XT2551 قد يكون خليفة للطراز XT2541، الذي يُعرف باسم Razr 50 Ultra. الجدير بالذكر أن الأخير لم يظهر في قوائم مكتب المعايير الهندية إلا في أبريل الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من إصدار Razr 50.

وبناءً على هذه الأنماط الزمنية، ترجح التوقعات أن الجيل الجديد من هواتف Razr القابلة للطي قد يتم الكشف عنه خلال فصل الصيف.

حتى الآن، لا تزال التفاصيل المتعلقة بالترقيات المنتظرة لهاتف Razr 60 Ultra غير واضحة. مع ذلك، يُحتمل أن يتضمن الجهاز شريحة جديدة، ربما غير Snapdragon 8s Gen 3، لتقديم أداء أفضل وتجربة مميزة للمستخدمين.

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