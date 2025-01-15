تكنولوجيا: هاتف OnePlus 13 يقدّم Gemini Nano بقدرات ذكاء اصطناعي متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة OnePlus هاتفها الجديد OnePlus 13 مؤخرًا في الأسواق العالمية، وبدأت الآن بإصدار أول تحديث للبرامج لهذا الجهاز. وأبرز ما يقدمه التحديث هو نموذج Gemini Nano AI، الذي يضيف إمكانات ذكاء اصطناعي متقدمة على الجهاز.

يمثل Gemini Nano نموذج ذكاء اصطناعي مطورًا من جوجل، تم تصميمه خصيصًا لدعم إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية على الأجهزة ذات الموارد المحدودة مثل الهواتف الذكية.

يتميز النموذج بقدرته على تشغيل ميزات متعددة الوسائط مثل البحث الدائري، تلخيص النصوص، والتأليف الذكي، مما يوسع من إمكانيات الاستخدام للمستخدمين.

لتفعيل هذا النموذج، يتطلب التحديث تثبيت تطبيق Android AICore، المتوقع ظهوره في متجر Play بعد التحديث. يشغل التطبيق مساحة تخزين تقارب 3 جيجابايت، ويتيح لمستخدمي OnePlus 13 الوصول إلى ميزات ذكاء اصطناعي محلية دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

على سبيل المثال، يمكن استخدام ميزة Magic Compose لتوفير ردود مقترحة مباشرة عبر تطبيق Google Messages، وكل ذلك يتم على الجهاز باستخدام Gemini Nano.

وصل تحديث OnePlus 13 برقم الإصدار CPH2655_15.0.0.402(EX01) وبحجم يبلغ 1 جيجابايت تقريبًا. إلى جانب تقديم Gemini Nano، يتضمن التحديث تحسينات عديدة في الاتصال، الكاميرا، الصوت، والربط البيني، مما يعزز أداء الهاتف بشكل عام.

أما بالنسبة لهاتف OnePlus 13R، الذي يُعتبر نسخة أقل تكلفة، فقد تلقى مؤخرًا تحديثًا جديدًا لنظام OxygenOS يحمل الإصدار 15.0.0.403.

ورغم أن التحديث لا يتضمن Gemini Nano، إلا أنه يقدم ميزات وتحسينات جديدة، أبرزها خاصية “المس للمشاركة”، التي تتيح مشاركة الملفات بسهولة مع أجهزة iOS.

بهذا التحديث، تعزز OnePlus من تجربة المستخدم، سواء في هواتفها الرائدة أو ذات الفئة المتوسطة، مما يعكس اهتمامها بتقديم تقنيات متطورة تلبي احتياجات جميع العملاء.

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