شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السلامة المرورية تشدد على حماية الأطفال داخل المركبات والان نبدء بالتفاصيل

أهم إرشادات السلامة

تعزيز السلامة المرورية

الدمام - شريف احمد - شددت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية على أهمية التزام أولياء الأمور والسائقين بإجراءات السلامة المرورية لحماية الأطفال أثناء وجودهم داخل المركبات.وأكدت أن الإهمال في تطبيق هذه الإجراءات قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة تعرض حياة الأطفال للخطر.وأوضحت اللجنة أن اختيار مقعد الأمان المناسب لعمر الطفل ووزنه يعد من أهم وسائل الحماية التي تضمن سلامته في حال وقوع حوادث. كما نبهت إلى ضرورة عدم ترك الطفل في المقعد المخصص له دون رقابة، بالإضافة إلى تجنب إبقائه في المقعد لفترة تتجاوز ثلاثين دقيقة متصلة حفاظًا على راحته وصحته.وأكدت اللجنة أهمية استخدام المركبات المزودة بمقاعد خلفية مخصصة للأطفال، مشيرة إلى أنها الخيار الأمثل لضمان سلامتهم أثناء السفر.كما دعت إلى أخذ فترات راحة منتظمة أثناء الرحلات الطويلة للسماح للأطفال بالحركة وتجنب الإجهاد الناتج عن الجلوس لفترات طويلة.وأشارت اللجنة إلى أن هذه النصائح تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز ثقافة السلامة المرورية، داعية الجميع إلى الالتزام بتطبيقها للحد من الحوادث وضمان حماية الأرواح. وشددت على أن سلامة الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا وتعاونًا من كافة أفراد المجتمع.