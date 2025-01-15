شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشهر لصلاحية شهادة اعتماد جهات تقويم المطابقة.. الضوابط والمتطلبات والان نبدء بالتفاصيل

صلاحية الشهادة وحالات تعليق الاعتماد

الشفافية في تقديم الخدمات

الدمام - شريف احمد - طرح المركز السعودي للاعتماد، لائحة اعتماد جهات تقويم المطابقة، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف بيان المتطلبات العامة والمقابل المالي بعمليات الاعتماد في مجالات الاعتماد المختلفة، والالتزامات على المركز السعودي للاعتماد وجهات تقويم المطابقة.وألزم المركز جهات تقويم المطابقة المتقدمة بطلب الاعتماد باستيفاء متطلبات كفاءة مختبرات الاختبار والمعايرة وكفاءة مصنعي المواد المرجعية، والمتطلبات العامة للبنوك الحيوية، ومتطلبات جهات التدقيق والمواصفات القياسية، وتقديم كل البيانات والمعلومات والوثائق، ومتطلبات المواصفات القياسية للحلال لجهة تقويم المطابقة الممارسة لنشاط منح شهادات الحلال.وأتاح المركز لجهة تقويم المطابقة تجديد شهادة الاعتماد بناءً على طلبها، قبل انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد بستة أشهر بحد أقصى، ويبدأ تاريخ التجديد من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد.وحددت المركز حالات تعليق جزء من مجال الاعتماد أو كامله بناء على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز، أو بسبب عدم قدرتها على استمرارية تحقيق متطلبات الاعتماد، وفي حال عدم دفع المقابل المالي المترتب على الاعتماد أو عند تكرار مخالفة سياسة استخدام شعار وعلامة الاعتماد السعودي.ويتم سحب الاعتماد في حال تبين للمركز وجود أي ممارسات أو دليل على اتباع سلوك احتيالي أو غش أو أن الجهة تقدم عمداً معلومات خاطئة أو غير دقيقة أو تخفي معلومات مهمة عن المركز.ويلتزم المركز بتقديم خدمات الاعتماد بكل شفافية وحيادية وكفاءة بما يتماشى مع متطلبات المواصفات القياسية الدولية مثل ISO/IEC 17011 وغيرها، ضمان سرية المعلومات لجهات تقويم المطابقة التي يطّلع عليها موظفي المركز وممثليه، وتوفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالوثائق المتضمنة لشروط التقدم بطلب الاعتماد ونموذج الطلب والمتطلبات والمقابل المالي وأي وثائق أخرى تتعلق بخدمات الاعتماد بحيث تكون متاحة لجميع المستفيدين.وتتضمن التزامات المركز النظر في أي شكوى أو تظلم تتقدم بها جهة تقويم المطابقة ودراستها بموضوعية واتخاذ ما يلزم لمعالجتها طبقاً لإجراءات الشكاوى والتظلم المعتمدة من المركز، أو نشر قائمة بأسماء وبيانات التواصل لجهات تقويم المطابقة المعتمدة ومجالات اعتمادها ومدة صلاحية الشهادة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز، وإخطار الجهات عبر القنوات المناسبة حيال أي تغييرات مؤثرة على تقديم خدمات الاعتماد. ​وحددت المركز المقابل المالي لمقدمي خدمة اختبارات الكفاءة أو مصنعي المواد المرجعية أو خدمات جهات التفتيش أو البنوك الحيوية والمختبرات الطبية، منها على سبيل المثال لا الحصر التقديم ومراجعة الوثائق بواقع 3 آلاف ريال، و4 آلاف ريال لتقييم المكتب الفني و5 آلاف ريال لإصادار شهادة الاعتماد، و3 آلاف ريال لبدل الفاقد منها.