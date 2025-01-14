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موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدوري المصري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الثلاثاء، 14 يناير 2025 03:00 ص

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك ، بقيادة السويسري جروس ، لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخميس المقبل ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري. وفاز الزمالك بهدفين دون رد على الاتحاد السكندري فى آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري.


وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.


ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

 

موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود في دوري nile

مباراة الزمالك وحرس الحدود تقام فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.
 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري
 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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