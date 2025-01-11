مواعيد مباريات اليوم فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

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تُستكمل اليوم، السبت، منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري NILE، بمواجهتين مثيرتين، حيث يستضيف البنك الأهلي نظيره، فريق الإسماعيلي، كما يلتقي زد إف سي بالاتحاد السكندري، فى مواجهة لن تخلو من المتعة والإثارة.

موعد مباراة البنك الاهلى والاسماعيلى



في الرابعة مساءً، يحل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ضيفاً على البنك الأهلي، في مواجهة مثيرة تقام باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، في مباراة قوية حيث يبحث كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين أوضاعه بجدول الدوري والابتعاد عن منطقة الخطر.

وكان البنك الأهلي فاز في الجولة الماضية على غزل المحلة بهدف نظيف في عقر داره، بينما فاز الإسماعيلي على مودرن سبورت بنتيجة بثلاثية نظيفة "اعتبارياً"، بعد مخالفة مودرن سبورت للوائح بإشراك 6 لاعبين أجانب في مواجهة الدراويش.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وزد

يستضيف استاد الإسكندرية، في السابعة مساءً، مواجهة مثيرة تجمع فريقي الاتحاد السكندري أصحاب الأرض، بقيادة طلعت يوسف، مع ضيفه فريق زد تحت القيادة الفنية لمجدي عبد العاطي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، حيث يسعى كل فريق لحصد فوز ثمين وتحسين مركزه في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

وتعتبر مباراة اليوم أول مهمة رسمية للجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف، والذي تولى مسؤولية زعيم الثغر خلفاً للقبرصي بابا فاسيليو، الذي تمت إقالته عقب خروج الاتحاد السكندري من دور الـ 32 بكأس مصر بعد الهزيمة أمام تيم إف سي بثنائية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى



تنقل قناة أون تايم سبورت مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.