زلزال قوي يضرب اليابان وتحذير من تسونامي

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جنوب غرب اليابان.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرات من حدوث تسونامي في محافظة ميازاكي، ولم ترد أنباء عن حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال.