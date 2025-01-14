كما يستعرض الملتقى الذي يجمع العديد من الخبرات المحلية والدولية في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، قصص نجاح رواد الأعمال الاجتماعية في المملكة، وتأثيرهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال في هذا المجال. وتشمل أعمال الملتقى، عقد 7 جلسات علمية، إضافة إلى 4 ورش تدريبية، وثلاث جلسات حوارية، بمشاركة أكثر من 35 متحدثًا ومتحدثة من 11 دولة، كما يحتضن منطقة بناء الشراكات والاستشارات بين الجهات المشاركة في الملتقى، ومعرضًا مصاحبًا لمنجزات وتجارب رواد الأعمال الاجتماعيين والجهات المشاركة.
ويسعى الملتقى ضمن أجندته، إلى إطلاق مبادرة الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، والإعلان عن برنامج المدينة السعودية الرائدة في ريادة الأعمال الاجتماعية، وإطلاق جائزة الابتكار في ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال ثلاثة مسارات، تشمل التميّز في الريادة الاجتماعية بالبحث العلمي، والتميّز في الريادة الاجتماعية بالمهارات المهنية، والشراكات الاجتماعية الناشئة.
وتشارك في أعمال الملتقى إلى جانب الجهة المنظمة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغرفة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعدة جهات فاعلة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق أعمال "القمة السعودية لريادة الأعمال الاجتماعية" بالمدينة المنورة الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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